Подпольщик Лебедев заявил об ударах по расположению ВСУ в Харькове
Российские военные нанесли удары по складам ВСУ и расположению военнослужащих в Харькове и области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные коллег.
Как отметил подпольщик, взрывы прогремели в городе около 03:20.
«Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся "скорые" без сирен, но с мигалками», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости.
По его словам, конкретной информации пока нет. Кроме того, в 03:50 в Харькове примерно в том же направлении прозвучал еще один взрыв, зафиксирована детонация.
Также подполье заявило об ударах авиабомб в пригороде Харькова, городе Дергачи, накануне вечером и в 04:00 в пятницу.
Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, в региональном центре звучали взрывы, напоминает RT.
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