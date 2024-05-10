Подпольщик Лебедев заявил об ударах по расположению ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли удары по складам ВСУ и расположению военнослужащих в Харькове и области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные коллег.

Как отметил подпольщик, взрывы прогремели в городе около 03:20.

«Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся "скорые" без сирен, но с мигалками», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, конкретной информации пока нет. Кроме того, в 03:50 в Харькове примерно в том же направлении прозвучал еще один взрыв, зафиксирована детонация.

Также подполье заявило об ударах авиабомб в пригороде Харькова, городе Дергачи, накануне вечером и в 04:00 в пятницу.

Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, в региональном центре звучали взрывы, напоминает RT.

