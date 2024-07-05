Подполье заявило о ликвидации 18 иностранных наемников под Одессой
Иностранные наемники ликвидированы при ракетном ударе в Черноморске Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
По его данным, удар был нанесен 4 июля в 16:40 и пришелся по административному зданию в морском порту.
«Известно, что в здании находились иностранные военные. Затрудняемся сказать, из какой страны: прибыли буквально за несколько часов до удара», — отметил Лебедев.
При повторном ударе были уничтожены тяжелая техника и снаряды на территории порта. По оценкам подполья, погибли 18 человек, около 30 получили ранения.
Лебедев добавил, что после произошедшего сотрудники СБУ и некие «говорящие по-английски» специалисты начали проверку работников порта, у сотрудников изъяли смартфоны.
Ранее координатор подполья сообщил, что около десяти иностранных наемников попали под удар российской армии в Одессе, пишет RT.
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