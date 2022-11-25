Подлодка ТОФ «Магадан» произвела пуски «Калибров» в Японском море

Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ «Магадан» провела пуски ракет «Калибр» из подводного положения по морской и береговой целям. Об этом сообщает Минобороны.

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Новейшая дизель-электрическая субмарина нанесла удары по мишеням из акватории Японского моря. Перед выполнением пусков подлодка скрытно вошла в заданный район, пишет РИА ФАН.

«Первой ракетой успешно поражена морская цель — щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Дальность ракетной стрельбы составила более тысячи километров, ее выполнение обеспечивали суда ТОФ, самолеты и беспилотники морской авиации.

Подлодка «Магадан» — третья субмарина проекта 636.3 с ракетами «Калибр», ее приняли в состав ТОФ год назад, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:Ракеты КалибрПодлодкаМинобороны РФ
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