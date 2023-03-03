Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу «Калибром» в Японском море

Российская подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели в Японском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Путин дал старт спуску подводного атомного крейсера «Император Александр III»

Пуск прошел в рамках плана боевой подготовки. Субмарина скрытно заняла позицию под водой и выпустила «Калибр» по условной позиции противника на тактическом поле «Сюркум» (Хабаровский край), отмечает телеканал «360».

Дальность стрельбы составила более тысячи километров, пишет Газета.ру.

«Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации», — указали в Минобороны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Минобороны РФПодлодкаРакеты Калибр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры