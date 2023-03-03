Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила стрельбу «Калибром» в Японском море
Российская подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели в Японском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пуск прошел в рамках плана боевой подготовки. Субмарина скрытно заняла позицию под водой и выпустила «Калибр» по условной позиции противника на тактическом поле «Сюркум» (Хабаровский край), отмечает телеканал «360».
Дальность стрельбы составила более тысячи километров, пишет Газета.ру.
«Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации», — указали в Минобороны.
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