Под Курском уничтожили колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО
Российские военные уничтожили в Курской области моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, вооруженную бронированной техникой стран НАТО. Об этом заявил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер» в беседе с РИА Новости.
«В результате скоротечного боя морпехами 810-й бригады была полностью уничтожена мобильная группа ВСУ, передвигавшаяся в колонне по Курской области на... технике стран НАТО», — сообщил военный.
В частности, были уничтожены два бронеавтомобиля HMMWV производства США, несколько броневиков Roshel Senator из Канады, американская тяжелая бронемашина Cougar. Морпехи захватили в качестве трофеев по одному Cougar и БТР Stryker, а также пару Roshel Senator. Кроме того, российские военные забрали документы украинских бойцов, личное оружие производства стран Североатлантического альянса, боекомплект, средства связи и радиоэлектронной борьбы.
«Ветер» также сообщил, что в бою было ликвидировано более 20 солдат из украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru