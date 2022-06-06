Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход СВО на Украине

При этом он отказался комментировать какие-либо детали.

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей — мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива министерства обороны», — ответил журналистам представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в ходе СВО «от пронацистски настроенных Вооружённых сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населённые пункты», сообщает RT.