Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход СВО на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимизм экспертов касательно хода специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает ТАСС.
При этом он отказался комментировать какие-либо детали.
«Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей — мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива министерства обороны», — ответил журналистам представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в ходе СВО «от пронацистски настроенных Вооружённых сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населённые пункты», сообщает RT.
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