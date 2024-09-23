Песков: У Кремля нет информации о предполагаемом взрыве МБР «Сармат»
В Кремле ничего не знают о предполагаемом взрыве межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк в ходе при испытаний. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он порекомендовал обратиться в Минобороны РФ.
«Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться», - заключил Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в российские войска поставлены первые серийные тяжёлые баллистические ракеты «Сармат», сообщает RT.
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