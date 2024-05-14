МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» была принята на вооружение российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

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Юрий Соломонов, генеральный конструктор Московского института теплотехники, где была разработана ракета, заявил, что соответствующий указ был подписан 7 мая 2024 года.

«7 мая был подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», - сказал генконструктор.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что комплекс «Сармат» поставлен в российские войска и в скором времени будет продемонстрирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВооружениеРакетаБаллистическая Ракета

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