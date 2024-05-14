МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» была принята на вооружение российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Юрий Соломонов, генеральный конструктор Московского института теплотехники, где была разработана ракета, заявил, что соответствующий указ был подписан 7 мая 2024 года.
«7 мая был подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», - сказал генконструктор.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что комплекс «Сармат» поставлен в российские войска и в скором времени будет продемонстрирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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