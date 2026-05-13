Песков: Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата»

Москва уведомила США и другие страны об испытаниях российского ракетного комплекса «Сармат», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Военный эксперт Литовкин заявил о невозможности перехвата ракеты «Сармат»

«Разумеется», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Вооружённые силы РФ осуществили пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск признан успешным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
