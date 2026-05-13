Песков: Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата»
13 мая 202603:32
Денис Постольский
Москва уведомила США и другие страны об испытаниях российского ракетного комплекса «Сармат», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Разумеется», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Вооружённые силы РФ осуществили пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск признан успешным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков: Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата»
- СМИ: У детских книг появились пометки о наркотиках из-за упоминания зелий и волшебной пыльцы
- Площадь пожара на территории Измайловского Кремля увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
- Трамп опроверг достижение договоренности с Россией по Донбассу
- СМИ: На территории Измайловского Кремля в Москве произошел сильный пожар
- Умер телеведущий Владимир Молчанов — ему было 75 лет
- СМИ: В российских компаниях началась волна увольнений
- Коды подтверждения для входа в банк будут приходить в «Макс»
- СМИ: Долина перенесла сольный концерт в Москве из-за тайного выступления в Санкт-Петербурге
- Австрия подняла в небо истребители из-за самолетов ВВС США