Песков: решение об увеличении срока службы будет принимать Минобороны
3 ноября 202213:08
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции в вопросе возможного увеличения срока срочной службы до двух лет, сообщает ТАСС.
По его словам, решение в данной дискуссии будет принимать Минобороны РФ.
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3 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru