Песков: решение об увеличении срока службы будет принимать Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции в вопросе возможного увеличения срока срочной службы до двух лет, сообщает ТАСС.

По его словам, решение в данной дискуссии будет принимать Минобороны РФ.

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