Песков: поставки США современных систем ПВО Киеву лишь затянут конфликт

По его словам, действия Вашингтона лишь затянут конфликт и сделают его более болезненным для Украины.



«Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Ещё раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия намерена достигать поставленных целей СВО на Украине результативно и эффективно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

