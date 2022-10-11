Песков: поставки США современных систем ПВО Киеву лишь затянут конфликт
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских систем ПВО не изменят целей России, сообщает РИА Новости.
По его словам, действия Вашингтона лишь затянут конфликт и сделают его более болезненным для Украины.
«Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Ещё раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия намерена достигать поставленных целей СВО на Украине результативно и эффективно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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