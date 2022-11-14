Песков: Деятельность Рогозина в зоне СВО не требует согласования с Кремлем
Деятельность бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в зоне проведения специальной военной операции на Украине не требует согласования с Кремлем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что назначение на государственную должность Рогозин пока не получил.
Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», ранее экс-глава «Роскосмоса» призвал россиян записываться в ряды добровольцев. По его словам, в конфликте на Украине для России решается очень многое и сплоченность всех россиян будет весомым преимуществом.
«Я призываю мужчин России записываться в ряды добровольцев», —заявил Рогозин. Он отметил, что мужчины, которые прожили жизнь и знают, как сберечь товарища, будут очень полезны на фронте. Рогозин добавил, что все россияне должны осознать, что в конфликте на Украине для России решается многое, если не все.
Также Дмитрий Рогозин подчеркнул, что планирует долго оставаться на передовой.
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