Песков: Деятельность Рогозина в зоне СВО не требует согласования с Кремлем

Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», ранее экс-глава «Роскосмоса» призвал россиян записываться в ряды добровольцев. По его словам, в конфликте на Украине для России решается очень многое и сплоченность всех россиян будет весомым преимуществом.

«Я призываю мужчин России записываться в ряды добровольцев», —заявил Рогозин. Он отметил, что мужчины, которые прожили жизнь и знают, как сберечь товарища, будут очень полезны на фронте. Рогозин добавил, что все россияне должны осознать, что в конфликте на Украине для России решается многое, если не все.

Также Дмитрий Рогозин подчеркнул, что планирует долго оставаться на передовой.

