Песков: Деятельность Рогозина в зоне СВО не требует согласования с Кремлем

Деятельность бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в зоне проведения специальной военной операции на Украине не требует согласования с Кремлем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что назначение на государственную должность Рогозин пока не получил.

Рогозин будет оставаться на передовой до победы России

Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», ранее экс-глава «Роскосмоса» призвал россиян записываться в ряды добровольцев. По его словам, в конфликте на Украине для России решается очень многое и сплоченность всех россиян будет весомым преимуществом.

«Я призываю мужчин России записываться в ряды добровольцев», —заявил Рогозин. Он отметил, что мужчины, которые прожили жизнь и знают, как сберечь товарища, будут очень полезны на фронте. Рогозин добавил, что все россияне должны осознать, что в конфликте на Украине для России решается многое, если не все.

Также Дмитрий Рогозин подчеркнул, что планирует долго оставаться на передовой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий ПесковРогозинДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры