Песков отметил важность контактов между Минобороны РФ и Пентагоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между военными ведомствами России и США всегда важны, сообщает РИА Новости.

Песков рассказал, когда Минобороны даст новую информацию о потерях ВС РФ на Украине

По его словам, особенно это важно «в такое горячее время».

«Контакты на уровне военных всегда важны, тем более в такие горячие периоды», - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о существовании специального канала связи между Минобороны РФ и Пентагоном он посоветовал журналистам обратиться непосредственно к российским военным.

Ранее в Пентагоне заявили, что российская сторона отвечает на попытки установления связи по деконфликтной линии со стороны США, однако обмена информацией пока не было ввиду отсутствия необходимости, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПентагонМинобороны РФ
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