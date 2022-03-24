Песков отметил важность контактов между Минобороны РФ и Пентагоном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между военными ведомствами России и США всегда важны, сообщает РИА Новости.
По его словам, особенно это важно «в такое горячее время».
«Контакты на уровне военных всегда важны, тем более в такие горячие периоды», - подчеркнул представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о существовании специального канала связи между Минобороны РФ и Пентагоном он посоветовал журналистам обратиться непосредственно к российским военным.
Ранее в Пентагоне заявили, что российская сторона отвечает на попытки установления связи по деконфликтной линии со стороны США, однако обмена информацией пока не было ввиду отсутствия необходимости, сообщает RT.
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