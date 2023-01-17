Песков объяснил необходимость увеличения численности армии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение численности военнослужащих российской армии связано с действиями Запада, сообщает РИА Новости.

Шойгу назвал причину увеличения численности ВС РФ

По его словам, страны коллективного Запада ведут прокси-войну, включающую «элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны».

«Вот с этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае министерство обороны выполняет свою роль», - сказал представитель Кремля.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности вооружённых сил до 1,5 млн военнослужащих, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФМинобороны РФДмитрий ПесковВойнаЗапад
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры