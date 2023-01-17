Песков объяснил необходимость увеличения численности армии

По его словам, страны коллективного Запада ведут прокси-войну, включающую «элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны».

«Вот с этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае министерство обороны выполняет свою роль», - сказал представитель Кремля.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности вооружённых сил до 1,5 млн военнослужащих, сообщает RT.

