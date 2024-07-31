Песков: Новые выплаты контрактникам не связаны с изменением задач СВО
31 июля 202412:47
Указ президента Владимира Путина о введении выплаты в 400 тысяч рублей заключившим контракт на военную службу в зоне спецоперации с 1 августа и до конца года не связан с изменением задач СВО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российский лидер подписал соответствующий указ в среду.
Песков ответил отрицательно на вопрос, связан ли документ с «изменением задач» в рамках спецоперации.
«Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей», — подчеркнул представитель Кремля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru