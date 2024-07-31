Песков: Новые выплаты контрактникам не связаны с изменением задач СВО

Указ президента Владимира Путина о введении выплаты в 400 тысяч рублей заключившим контракт на военную службу в зоне спецоперации с 1 августа и до конца года не связан с изменением задач СВО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.