Песков: Новые выплаты контрактникам не связаны с изменением задач СВО

Указ президента Владимира Путина о введении выплаты в 400 тысяч рублей заключившим контракт на военную службу в зоне спецоперации с 1 августа и до конца года не связан с изменением задач СВО. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин утвердил выплаты 400 тысяч за заключение контракта с ВС РФ до конца года

Российский лидер подписал соответствующий указ в среду.

Песков ответил отрицательно на вопрос, связан ли документ с «изменением задач» в рамках спецоперации.

«Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей», — подчеркнул представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияВыплатыВоеннослужащиеВладимир ПутинДмитрий Песков

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