Песков назвал тренировку стратегических сил сдерживания плановой

Прошедшая накануне тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Хрен им!»: Россия отработала ответный ядерный удар по противнику

Представитель Кремля отметил, что президент удовлетворен результатами тренировки.

К учениям привлекли средства наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе учений стратегические силы РФ отработали ответ на ядерный удар вероятного противника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Военные УченияЯдерное ОружиеПесков

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