Песков назвал тренировку стратегических сил сдерживания плановой
Прошедшая накануне тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что президент удовлетворен результатами тренировки.
К учениям привлекли средства наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе учений стратегические силы РФ отработали ответ на ядерный удар вероятного противника, передает «Радиоточка НСН».
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