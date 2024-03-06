Песков назвал неизбежными проблемы со снабжением участников спецоперации

В ходе марафона «Знание.Первые» российского общества «Знание» он указал, что это связано в том числе с масштабами СВО и протяжённостью линии фронта, которая превышает тысячи километров.

«И за два года в Вооруженных силах была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что силами волонтёров на нужды армии было собрано 11 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

