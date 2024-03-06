Песков назвал неизбежными проблемы со снабжением участников спецоперации
Определённые проблемы со снабжением участников специальной военной операции (СВО) неизбежны. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе марафона «Знание.Первые» российского общества «Знание» он указал, что это связано в том числе с масштабами СВО и протяжённостью линии фронта, которая превышает тысячи километров.
«И за два года в Вооруженных силах была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что силами волонтёров на нужды армии было собрано 11 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru