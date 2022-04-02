Песков: Минобороны укрепит военный потенциал на западных рубежах России

Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение главе Министерства обороны Сергею Шойгу, и военное ведомство работает над планом по «увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах».

«Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем - так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — подчеркнул Песков.

