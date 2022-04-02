Песков: Минобороны укрепит военный потенциал на западных рубежах России

Россия укрепит военный потенциал на своих западных границах для обеспечения необходимой безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1».

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Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение главе Министерства обороны Сергею Шойгу, и военное ведомство работает над планом по «увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах».

«Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем - так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — подчеркнул Песков.

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ФОТО: РИА Новости
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