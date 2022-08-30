Песков анонсировал встречу Путина с главой Росгвардии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на 30 августа у Владимира Путина «предусмотрен целый ряд встреч», сообщает ТАСС.
По его словам, из них открытым будет доклад главы Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова.
«Это - важная встреча... Нацгвардия принимает активное участие в специальной военной операции. Также будут обсуждаться и другие вопросы, связанные с работой службы», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в середине текущей недели Путин проведёт совещание с членами правительства, а во второй у главы государства запланирована поездка в Калининград, сообщает RT.
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