Песков анонсировал встречу Путина с главой Росгвардии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на 30 августа у Владимира Путина «предусмотрен целый ряд встреч», сообщает ТАСС.

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По его словам, из них открытым будет доклад главы Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова.

«Это - важная встреча... Нацгвардия принимает активное участие в специальной военной операции. Также будут обсуждаться и другие вопросы, связанные с работой службы», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в середине текущей недели Путин проведёт совещание с членами правительства, а во второй у главы государства запланирована поездка в Калининград, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РосгвардияВладимир ПутинДмитрий Песков
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