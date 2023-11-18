Новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград»

Как отметил глава региона Андрей Бочаров, предложение о присвоении имени ледоколу проекта 22220 поддержал президент Владимир Путин. Решение было принято «в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны» и военно-патриотического воспитания россиян.

Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире. Атомоходы мощностью 60 мегаватт, длиной и шириной 173,3 м и 34 м призваны обеспечивать круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики. Ледоколы способны проводить караваны судов в сложных условиях и пробивать лед толщиной до трех метров.

