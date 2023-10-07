Первые серийные «Сарматы» в ближайшее время встанут на боевое дежурство

Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса «Сармат» поставят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом заявили в Минобороны.

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Как отметили в военном ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием «Красмаш» в Красноярском крае и проинспектировал производственные цеха и технологический процесс серийного производства для ракетного комплекса пятого поколения. В Минобороны указали, что завод изготавливает первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время встанут на боевое дежурство.

«В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет комплекс «Сармат», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Ракеты«сармат»Минобороны

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