Первые серийные «Сарматы» в ближайшее время встанут на боевое дежурство

Как отметили в военном ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием «Красмаш» в Красноярском крае и проинспектировал производственные цеха и технологический процесс серийного производства для ракетного комплекса пятого поколения. В Минобороны указали, что завод изготавливает первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время встанут на боевое дежурство.

«В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет комплекс «Сармат», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

