Первые серийные «Сарматы» в ближайшее время встанут на боевое дежурство
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса «Сармат» поставят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом заявили в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятием «Красмаш» в Красноярском крае и проинспектировал производственные цеха и технологический процесс серийного производства для ракетного комплекса пятого поколения. В Минобороны указали, что завод изготавливает первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время встанут на боевое дежурство.
«В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет комплекс «Сармат», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru