Первую подлодку для «Посейдона» спустили на воду

Атомную подводную лодку «Белгород», которая станет первым экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон», спустили на воду в Северодвинске на предприятии «Севмаш» в условиях секретности. Журналистам запретили снимать её на фото и видео.

За церемонией в режиме телемоста наблюдал Владимир Путин, передает ТАСС. Субмарина и «Посейдон» будут проходить совместные испытания в течение двух лет. Как отмечает РИА ФАН, в конце 2020 года первую подлодку-носитель «Посейдона» должны передать Военно-морскому флоту РФ.

Начальник Главного штаба Военно-морского флота вице-адмирал Андрей Воложинский назвал «праздником конструкторской мысли» появление аппарата, который гарантированно обеспечит безопасность России.

Впервые о «Посейдоне» 1 марта 2018 года сообщил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По словам главы государства, такие беспилотные аппараты способны передвигаться на очень большой глубине на межконтинентальную дальность. Их скорость в несколько раз превышает возможности всех существующих подлодок, торпед и надводных кораблей.

