Пентагон заключил контракт на разработку ПВО на $3,3 млрд

Министерство обороны США и компания Northrop Grumman Systems Corp заключили контракт на $3,3 млрд на разработку наземных систем обороны против баллистических ракет. Об этом сообщает Пентагон.

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«Контракт на разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности в размере 3,29 млрд долларов достался Northrop Grumman Systems Corp», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Соглашение рассчитано на пять лет и предусматривает размещение двух позиций средств ПВО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОПентагонСША
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