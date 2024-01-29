Холдинг KMZ заявил о готовности начать серийное производство морских дронов

Мощности военно-промышленной компании KMZ готовы для серийного производства первых российских безэкипажных катеров в 2024 году. Об этом рассказал управляющий директор холдинга Михаил Даниленко в беседе с РИА Новости.

Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО

В текущем году KMZ должен перейти на серийный выпуск морских дронов для Минобороны. Первая опытная партия аппаратов проходит испытания в зоне специальной военной операции.

По словам Даниленко, холдинг наработал значительные компетенции и «как никогда» готов к выполнению подобных заказов.

«Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов», — подчеркнул управляющий директор KMZ.

Серийное производство безэкипажных катеров начнут в случае положительных результатов их испытаний.

В декабре Даниленко сообщал о создании первого морского дрона в интересах Минобороны России и отправке аппарата на испытания в зону СВО, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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