Холдинг KMZ заявил о готовности начать серийное производство морских дронов

В текущем году KMZ должен перейти на серийный выпуск морских дронов для Минобороны. Первая опытная партия аппаратов проходит испытания в зоне специальной военной операции.

По словам Даниленко, холдинг наработал значительные компетенции и «как никогда» готов к выполнению подобных заказов.

«Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов», — подчеркнул управляющий директор KMZ.

Серийное производство безэкипажных катеров начнут в случае положительных результатов их испытаний.

В декабре Даниленко сообщал о создании первого морского дрона в интересах Минобороны России и отправке аппарата на испытания в зону СВО, напоминает Ura.ru.

