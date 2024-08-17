Пентагон заключил контракт на $12,5 млрд по модернизации баз ВВС США

Министерство обороны США заключило с рядом компаний контракт на $12,5 млрд долларов для модернизации и обслуживания инфраструктуры американских Военно-воздушных сил в мире. Об этом сообщили в Пентагоне.

В заявлении ведомства отмечается, что соглашение предоставляет «набор квалифицированных источников модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры» во всех местах расположения департамента ВВС, в том числе баз охраны и резерва.

Планируется, что работы будут проводить по всему миру и завершат к 15 августа 2034 года.

Ранее в Пентагоне сообщили, что администрация президента США дополнительно выделила около $130 млн на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных LRASM.

