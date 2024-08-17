Пентагон заключил контракт на $12,5 млрд по модернизации баз ВВС США
Министерство обороны США заключило с рядом компаний контракт на $12,5 млрд долларов для модернизации и обслуживания инфраструктуры американских Военно-воздушных сил в мире. Об этом сообщили в Пентагоне.
В заявлении ведомства отмечается, что соглашение предоставляет «набор квалифицированных источников модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры» во всех местах расположения департамента ВВС, в том числе баз охраны и резерва.
Планируется, что работы будут проводить по всему миру и завершат к 15 августа 2034 года.
Ранее в Пентагоне сообщили, что администрация президента США дополнительно выделила около $130 млн на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных LRASM.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон заключил контракт на $12,5 млрд по модернизации баз ВВС США
- Роструд в 2025 году сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью
- ВСУ обстреляли белгородские села Дроновка и Графовка
- «ТКС Холдинг» получил контроль над более чем 99% акций Росбанка
- СМИ: В Гархинге обнаружили повреждения у внешнего ограждения казармы бундесвера
- В Чечне выплатят по 10 тыс. рублей детям погибших участников СВО
- В Москве задержали мужчину, угрожавшего «оружием» после наезда на шлагбаум
- В США заявили, что соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию
- Пожар в Измире перекинулся на жилые кварталы, несколько домов сгорели дотла
- Количество пострадавших при обстреле Донецка возросло до 13 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru