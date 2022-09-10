Пентагон выделил $1,2 млрд на восполнение арсеналов после помощи Украине

«Уже реализуются контракты на сумму около 1,2 миллиарда долларов для восполнения военных запасов США... Помимо прочего, 352 миллиона долларов выделено на ракеты Javeline, 624 миллиона - на ракеты Stinger, 33 миллиона — на системы Himars», — цитирует сообщение РИА Новости.

ЛаПлант отметил, что на ту же сумму будет произведено новое оружие для Украины.

Между тем СМИ пишут, что восстановление арсеналов США может занять несколько лет в том числе из-за дефицита рабочей силы. Как сообщает Politico со ссылкой на неназванных руководителей американского военно-промышленного комплекса, нехватка рабочих рук может иметь последствия для способности союзников помогать Киеву, а также «задержать реализацию мер по восполнению ресурсов собственных сил в случае нового конфликта».

