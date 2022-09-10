Пентагон выделил $1,2 млрд на восполнение арсеналов после помощи Украине

Пентагон распределил контракты на сумму $1,2 млрд для восполнения вооружений и боеприпасов, переданных из арсеналов вооруженных сил США Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенных Штатов Уильям ЛаПлант, передает Пентагон.

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«Уже реализуются контракты на сумму около 1,2 миллиарда долларов для восполнения военных запасов США... Помимо прочего, 352 миллиона долларов выделено на ракеты Javeline, 624 миллиона - на ракеты Stinger, 33 миллиона — на системы Himars», — цитирует сообщение РИА Новости.

ЛаПлант отметил, что на ту же сумму будет произведено новое оружие для Украины.

Между тем СМИ пишут, что восстановление арсеналов США может занять несколько лет в том числе из-за дефицита рабочей силы. Как сообщает Politico со ссылкой на неназванных руководителей американского военно-промышленного комплекса, нехватка рабочих рук может иметь последствия для способности союзников помогать Киеву, а также «задержать реализацию мер по восполнению ресурсов собственных сил в случае нового конфликта».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАВооружениеПентагон
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