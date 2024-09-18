Пентагон: США серьезно воспринимают решение увеличить численность ВС РФ

Американские власти внимательно следят за решением российского президента Владимира Путина о расширении численности Вооруженных сил РФ, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Патрика Райдера.

Аналитик Матвийчук объяснил, кого коснется увеличение численности армии РФ

«Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», — заявил он. Он отметил важность данного шага со стороны Москвы.

Армия РФ станет второй по численности в мире после указа Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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