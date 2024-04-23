«Алмаз-Антей»: ЗРК РФ справятся с ракетами Taurus

Зенитно-ракетные комплексы российского производства будут поражать дальнобойные ракеты Taurus, даже несмотря на то, что они являются непростыми целями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя генерального конструктора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Сергея Друзина.

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Так он отреагировал на сообщения о возможной передаче Украине таких ракет. По его словам, Taurus имеют маленькую эффективную площадь рассеивания, что обеспечивает ракете низкую заметность. Однако энергопотенциал всех российских средств позволяет обнаружить их на дальностях, обеспечивающих их поражение в центральной зоне поражения. Эти цели не являются проблемой для поставляемой концерном техники, отметил Друзин.

Ранее глава правительства ФРГ Олаф Шольц подтвердил свой отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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