Пентагон сообщил, что Россия уведомила США об учебно-боевом пуске «Ярса»

Россия заранее уведомила американскую сторону о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

Минобороны заявило об успешном учебно-боевом пуске ракеты «Ярс»

«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности», — указали в ведомстве.

В Пентагоне добавили, что продолжат следить за ситуацией.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения успешно произвел учебно-боевой пуск ракеты ПГРК «Ярс» на испытательном космодроме Плесецк.

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ФОТО: РИА Новости
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