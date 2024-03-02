Пентагон сообщил, что Россия уведомила США об учебно-боевом пуске «Ярса»
Россия заранее уведомила американскую сторону о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.
«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности», — указали в ведомстве.
В Пентагоне добавили, что продолжат следить за ситуацией.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения успешно произвел учебно-боевой пуск ракеты ПГРК «Ярс» на испытательном космодроме Плесецк.
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