НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию

Боевое оружие в плановых ядерных учениях Североатлантического альянса «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) задействовано не будет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление альянса.

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Отмечается, что плановые учения по ядерному сдерживанию с участием 14 стран и до 60 военных самолетов продлятся с 17 по 30 октября. В НАТО также уточнили, что учебные полеты в рамках учений будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в учениях НАТО по ядерному сдерживанию, проводимых близ границ России, нет чрезвычайных сигналов, на которые следовало бы реагировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот VANDENBERG AIR FORCE BASE
ТЕГИ:НАТОУчения
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