НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию

Отмечается, что плановые учения по ядерному сдерживанию с участием 14 стран и до 60 военных самолетов продлятся с 17 по 30 октября. В НАТО также уточнили, что учебные полеты в рамках учений будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в учениях НАТО по ядерному сдерживанию, проводимых близ границ России, нет чрезвычайных сигналов, на которые следовало бы реагировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

