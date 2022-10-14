НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию
Боевое оружие в плановых ядерных учениях Североатлантического альянса «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) задействовано не будет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление альянса.
Отмечается, что плановые учения по ядерному сдерживанию с участием 14 стран и до 60 военных самолетов продлятся с 17 по 30 октября. В НАТО также уточнили, что учебные полеты в рамках учений будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в учениях НАТО по ядерному сдерживанию, проводимых близ границ России, нет чрезвычайных сигналов, на которые следовало бы реагировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru