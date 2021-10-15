Пентагон не стал комментировать инцидент с эсминцем в Японском море
Пентагон не намерен комментировать попытку эсминца Chafee нарушить российскую госграницу в Японском море, сообщает РИА Новости.
В американском военном ведомстве заявили, что с этим вопросом следует обращаться к командованию Военно-морским флотом США.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что эсминец ВМФ США Chafee (DDG 90) предпринял попытку нарушить госграницу России, однако противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» вытеснил нарушителя от российских территориальных вод.
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