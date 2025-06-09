Патрушев: В РФ создадут Национальный исследовательский центр судостроения
Национальный исследовательский центр судостроения создадут в России. Об этом заявил в интервью aif.ru помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
Ранее он рассказал, что российский лидер Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года - первый подобный документ в современной истории России, пишет «Свободная пресса».
По словам Патрушева, часть стратегии посвящена «созданию научно-технологического задела».
«Сейчас идет подготовка указа президента об образовании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова», - отметил помощник главы государства.
Также в России завершается подготовка проекта федерального закона о судостроении. Ожидается, что документ создаст условия для обновления и долгосрочного развития этой отрасли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru