Патрушев: Россия опережает весь мир в сфере ядерного оружия
Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного вооружения, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на своем выступлении на марафоне «Знание».
По его словам, это произошло впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия.
Патрушев также отметил, что у России есть уникальное стратегическое вооружение, в том числе, гиперзвуковое оружие, обеспечивающее безопасность десятилетия.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru