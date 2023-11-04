Патрушев: Россия опережает весь мир в сфере ядерного оружия

Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного вооружения, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на своем выступлении на марафоне «Знание».

Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61

По его словам, это произошло впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия.

Патрушев также отметил, что у России есть уникальное стратегическое вооружение, в том числе, гиперзвуковое оружие, обеспечивающее безопасность десятилетия.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:РоссияЯдерное Оружие

Горячие новости

Все новости

партнеры