Паслер: Конфликт мобилизованных из Оренбуржья с командованием в Саратове разрешен

Как отметил глава региона, для урегулирования ситуации на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и военкомата области.

«Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан», — написал Паслер в Telegram.

Тем не менее, взаимодействие с Минобороны по вопросу учета военных специальностей мобилизованных продолжится. Паслер отметил, что претензии призванных граждан были связаны с личными взаимоотношениями, пишет RT.

«Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске. Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться», — добавил губернатор.

