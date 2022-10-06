Паслер: Конфликт мобилизованных из Оренбуржья с командованием в Саратове разрешен

Конфликт с участием мобилизованных жителей Оренбургской области в Саратове разрешен. Об этом сообщил оренбургский губернатор Денис Паслер.

Ранее стало известно, что группа мобилизованных пожаловалась на плохие условия в саратовском учебном центре и оскорбления со стороны полковника, отказывавшегося использовать призванных по военно-учетной специальности.

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Как отметил глава региона, для урегулирования ситуации на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и военкомата области.

«Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан», — написал Паслер в Telegram.

Тем не менее, взаимодействие с Минобороны по вопросу учета военных специальностей мобилизованных продолжится. Паслер отметил, что претензии призванных граждан были связаны с личными взаимоотношениями, пишет RT.

«Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске. Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться», — добавил губернатор.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МобилизацияСаратовОренбургская Область
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