Головченко: Россия снимет ограничения на импорт белорусской продукции

Россия снимет ограничения на импорт белорусской продукции. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после разговора с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.



По словам Головченко, стороны уже пришли к такой договоренности. Он также отметил, что РФ обеспечит финансирование производителям Белоруссии в рамках программы импортозамещения.

Головченко добавил, что стороны в будущем определят сроки, средства и исполнителей. Кроме того, белорусский премьер выразил мнение, что ушедшие с российского рынка зарубежные компании будут об этом жалеть.





