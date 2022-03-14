Головченко: Россия снимет ограничения на импорт белорусской продукции

Россия снимет ограничения на импорт белорусской продукции. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после разговора с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

По словам Головченко, стороны уже пришли к такой договоренности. Он также отметил, что РФ обеспечит финансирование производителям Белоруссии в рамках программы импортозамещения.

Головченко добавил, что стороны в будущем определят сроки, средства и исполнителей. Кроме того, белорусский премьер выразил мнение, что ушедшие с российского рынка зарубежные компании будут об этом жалеть.



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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Белоруссия
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