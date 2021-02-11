Пакистан испытал ракету, способную нести ядерные боеголовки
Вооруженные силы Пакистана испытали крылатую ракету Babur-1A, которая способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки, сообщает ТАСС.
В военном ведомстве Пакистана рассказали, что ракета Babur-1A с дальностью 450 км «способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море».
В заявлении армейской пресс-службы говорится, что президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан поздравили военных с успешным учебным пуском, который был осуществлен с наземной мобильной пусковой установки.
Ранее военный эксперт Валентин Бадрак в эфире телеканала «Апостроф» заявил, что Украина сможет изменить риторику переговоров с Россией, если создаст ракеты с дальностью полета до 1,5 тысяч километров, «чтобы можно было достать до Кремля».
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