Отряд ракетных эсминцев ВМС США направляется в Европу для усиления группировки
Пентагон направили для усиления группировки военно-морских сил Соединённых Штатов Америки в Европе четыре ракетных эсминца. Об этом проинформировал представитель ВМС США Арло Абрахамсон.
Корабли примут участие в серии морских операций в поддержку 6-го оперативного флота США и союзников по НАТО, уточнил Абрахамсон. Эскадренные миноносцы вышли из баз на восточном американском побережье еще в конце января.
Данные корабли могут нести до 56 крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») с дальностью действия 1,6 тысяч километров. Эсминцы оснащены системой противоракетной обороны Aegis («Иджис»).
На постоянной основе в Европе находится группа аналогичных кораблей - эсминцы Roosevelt, Porter, Ross и Arleigh Burke. Они дислоцируются на испанской базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии морская группа составляет часть системы европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
Кроме того, в восточной части Средиземного моря в данный момент находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Harry Truman («Гарри Трумэн»). В ее состав, традиционно, входят ракетный крейсер, четыре эсминца и фрегат. На патрулировании в восточной части Средиземного моря находится американская атомная подводная лодка Georgia, несущая на борту 154 крылатых ракеты Tomahawk.
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