Отряд кораблей ТОФ зашел в филиппинский порт Манила

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота ... прибыл в порт Манила Республики Филиппины в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)», — указано в сообщении.

Российские корабли пробудут в филиппинском порту до 14 декабря. Планируется, что в Маниле для моряков проведут экскурсии по историческим местам.

Ранее большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенега» ТОФ совершили деловой визит в международный порт Камрань во Вьетнаме, напоминает RT.

