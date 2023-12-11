Отряд кораблей ТОФ зашел в филиппинский порт Манила

Большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» прибыли в филиппинский порт Манила. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота РФ.

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«Отряд кораблей Тихоокеанского флота ... прибыл в порт Манила Республики Филиппины в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)», — указано в сообщении.

Российские корабли пробудут в филиппинском порту до 14 декабря. Планируется, что в Маниле для моряков проведут экскурсии по историческим местам.

Ранее большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенега» ТОФ совершили деловой визит в международный порт Камрань во Вьетнаме, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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