Отряд из четырех кораблей ВМФ России прибудет на Кубу 12-17 июня
Отряд из четырех кораблей российского военно-морского флота (ВМФ), включая фрегат «Адмирал Горшков» и атомную подводную лодку «Казань», прибудет с официальным визитом в порт Гаваны с 12 по 17 июня. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Кубы.
В заявлении МИД страны отмечается, что визит российских кораблей соответствует дружественным отношениям между Кубой и Россией и полностью соблюдает международные нормы.
В кубинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не оснащен ядерным оружием, и их пребывание в порту не представляет угрозы для региона.
В министерстве сообщили, что во время визита российские моряки проведут ряд мероприятий, включая так называемые визиты вежливости к командующему Военно-морским флотом и губернатору Гаваны. Они также планируют посетить исторические и культурные достопримечательности, передает «Радиоточка НСН».
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