Отряд из четырех кораблей ВМФ России прибудет на Кубу 12-17 июня

Отряд из четырех кораблей российского военно-морского флота (ВМФ), включая фрегат «Адмирал Горшков» и атомную подводную лодку «Казань», прибудет с официальным визитом в порт Гаваны с 12 по 17 июня. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Кубы.

В заявлении МИД страны отмечается, что визит российских кораблей соответствует дружественным отношениям между Кубой и Россией и полностью соблюдает международные нормы.