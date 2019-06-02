Опубликовано видео израильского удара по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором запечатлен ракетный удар по Сирии. Какдры были размещены в официальном аккаунте в твиттере, сообщает Газета.ру.
Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q— Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.
В сообщении говорится, что из Сирии в Израиль были запущены две ракеты. Одна из них попала на израильскую территории. Армия обороны уточнила, что в ответ был также нанесен удар по ряду военных целей сирийских вооруженных сил.
Рaнее в воскресенье Израиль aтaковaл устaновки ПВО Сирии в ответ нa обстрел. Отмечaется, что сaмолеты и вертолеты израильских ВВС нaнесли удaры по двум aртиллерийским и одной зенитно-рaкетной бaтaрее Сирии. В результaте aтaки погибли трое военных aрмии Сирии, еще семь пострaдaли. Тaкже нaнесен мaтериaльный ущерб.
Экс-советника министра внутренней безопасности Израиля, бывшего израильского консула в Москве Алекса Векслера рассказал в беседе с НСН, почему неоднократно озвученная позиция Израиля по атаке на иранские объекты в Сирии остается неизменной.
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