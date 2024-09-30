ОНК: У Иванова и Булгакова нет жалоб на условия в «Лефортово»

Два экс-заместителя главы Минобороны России Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков не имеют жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово», сообщается в Telegram-канале члена Общественной наблюдательной комиссии по правам человека Москвы Марии Ботовой.

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Она посетила изолятор вместе с ответственным секретарем ОНК Алексеем Мельниковым. Члены комиссии не выявили нарушений, вопросов и обращений по условиям содержания в ОНК не поступало.

Общественники заходили в камеры к Иванову, Булгакову, к главе Военторга Владимиру Павлову и бывшему главному кадровику военного ведомства РФ Юрию Кузнецову. Они отказались от беседы в связи с отсутствием обращений по условиям содержания.

Ранее в уголовном деле, по которому проходит бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов появились новые доказательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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