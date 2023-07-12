Ограниченно годные с ВИЧ не смогут заключать контракт во время мобилизации

Минобороны РФ представило перечень заболеваний, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт с ВС РФ в условиях мобилизации. Приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В этот перечень вошли бронхиальная астма средней тяжести, сердечная недостаточность, гепатит В и С, туберкулез, эпилепсия и другие заболевания.

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Ранее депутаты Госдумы приняли закон, предоставляющий возможность в период военного положения призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью. Исключение составляют лица, осуждённые за совершение тяжких преступлений. Согласно документу, освободиться от ответственности и погасить судимость призванные таким образом граждане смогут после получения госнаграды или увольнения со службы, передает «Радиоточка НСН».

В Госдуме неоднократно заявляли, что на сегодняшний день необходимости в мобилизации нет.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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