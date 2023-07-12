Ограниченно годные с ВИЧ не смогут заключать контракт во время мобилизации

Минобороны РФ представило перечень заболеваний, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт с ВС РФ в условиях мобилизации. Приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В этот перечень вошли бронхиальная астма средней тяжести, сердечная недостаточность, гепатит В и С, туберкулез, эпилепсия и другие заболевания.