ОДКБ запланировала проведение семи учений в 2024 году
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в текущем году семь учений. Об этом рассказал генеральный секретарь объединения Имангали Тасмагамбетов в интервью журналу «Национальная оборона».
По словам генсека, в 2024 году запланированы командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных ведомств стран ОДКБ, командно-штабные маневры «Взаимодействие-2024» и «Нерушимое братство-2024», спецучения «Поиск-2024», «Эшелон-2024», «Скала-2024» и «Кобальт-2024». Кроме того, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и России пройдут совместные учения «Рубеж-2024».
«Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации», — заявил Тасмагамбетов.
Генсек ОДКБ указал, что все мероприятия пройдут в соответствии с утвержденным советом министров обороны и комитетом секретарей Совбезов планом подготовки органов управления и формирований сил в системе коллективной безопасности.
Ранее Имангали Тасмагамбетов назвал ОДКБ примером «мягкого союзничества», отметив, что страны организации следуют «политике многовекторности», сообщает телеканал «360».
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