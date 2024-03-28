ОДКБ запланировала проведение семи учений в 2024 году

По словам генсека, в 2024 году запланированы командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных ведомств стран ОДКБ, командно-штабные маневры «Взаимодействие-2024» и «Нерушимое братство-2024», спецучения «Поиск-2024», «Эшелон-2024», «Скала-2024» и «Кобальт-2024». Кроме того, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и России пройдут совместные учения «Рубеж-2024».

«Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации», — заявил Тасмагамбетов.

Генсек ОДКБ указал, что все мероприятия пройдут в соответствии с утвержденным советом министров обороны и комитетом секретарей Совбезов планом подготовки органов управления и формирований сил в системе коллективной безопасности.

Ранее Имангали Тасмагамбетов назвал ОДКБ примером «мягкого союзничества», отметив, что страны организации следуют «политике многовекторности», сообщает телеканал «360».

