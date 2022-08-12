Один день службы сотрудников ФСБ на границе с Донбассом и Украиной приравняли к двум
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день службы сотрудников ФСБ на границах РФ с Донбассом и зоне специальной военной операции (СВО) будут приравнивать к двум, сообщает пресс-служба Кремля.
«Засчитывать военнослужащим органов Федеральной службы безопасности... в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач по охране государственной границы РФ... за два дня», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Также отмечается, что в случае получения увечий, то время непрерывного нахождения на лечении также будет засчитываться «из расчёта один месяц военной службы за два». Условия зачёта будет определять директор ФСБ.
Кроме того, на всех военнослужащих ФСБ теперь распространяется норма о выплате пяти млн рублей в случае гибели и трёх млн рублей - в случае увечья.
Ранее Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи в ходе вооружённой провокации на госгранице и территориях России, прилегающих к районам спецоперации на Украине, сообщает RT.
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