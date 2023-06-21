Главком ВМФ России Евменов: 44 корабля пополнят российский военно-морской флот в 2023 году
Специальная военная операция показала, что строить корабли нужно не просто быстро, а немедленно. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Николай Евменов, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что все лучшее должно внедряться моментально.
«Без долгосрочных ОКРов, НИРов, в инициативном порядке - и это сейчас делается нашими корабелами», - сказал он в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, только в этом году российских флот пополнят 44 судна.
Ранее стало известно, что крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в конце года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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