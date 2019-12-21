Новые изменения закона о воинской службе коснутся обучения в вузах

21 декабря 201918:01

Правительство России намерено внести ряд изменений в закон о воинской службе. Законопроект размещен на сайте кабмина.

Документ предусматривает, что офицеры и прапорщики, а также для обучающихся в вузах для получения степени кандидата или доктора наук будут ограничены в праве на заключение нового контракта сроком на один год.

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Согласно новым поправкам об изменении сроков заключения контракта, они не коснутся военнослужащих в званиях «сержант» и «рядовой», а также военных, состоящих на службе сверх предельного возраста пребывания.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН пояснил, с какой целью изменены условия прохождения службы в армии в России.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Российская АрмияЗаконопроектВузыКонтракты