Новые изменения закона о воинской службе коснутся обучения в вузах

Согласно новым поправкам об изменении сроков заключения контракта, они не коснутся военнослужащих в званиях «сержант» и «рядовой», а также военных, состоящих на службе сверх предельного возраста пребывания.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН пояснил, с какой целью изменены условия прохождения службы в армии в России.

