Новости за ночь: Внезапная проверка боеготовности российских войск завершилась

В России завершилась объявленная Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил. В ней участвовали около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц вооружения и спецтехники, свыше 100 кораблей и судов и около 400 летательных аппаратов. Как уточняет RT, проверяемые войска и силы были задействованы в более чем 50 различных учениях на 35 наземных полигонах, а также на 17 морских – в акваториях Черного и Каспийского морей.

Главная цель проверок — оценить способность органов вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе страны. Кроме того, учения были необходимы для того, что определить степень подготовленности войск к предстоящему стратегическому командно-штабному учению.