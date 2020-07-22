Новости за ночь: Внезапная проверка боеготовности российских войск завершилась
В России завершилась объявленная Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил. В ней участвовали около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц вооружения и спецтехники, свыше 100 кораблей и судов и около 400 летательных аппаратов. Как уточняет RT, проверяемые войска и силы были задействованы в более чем 50 различных учениях на 35 наземных полигонах, а также на 17 морских – в акваториях Черного и Каспийского морей.
Главная цель проверок — оценить способность органов вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе страны. Кроме того, учения были необходимы для того, что определить степень подготовленности войск к предстоящему стратегическому командно-штабному учению.
Великобритания ранее назвала ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер» главным оружием России.
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН заявил, что Великобритания не сможет тягаться с Россией в новых ракетных вооружениях.
«Боевая эффективность указанных ракетных систем, их тактико-технические характеристики и боевые возможности на сегодняшний день позволяют уничтожать воздушные, наземные, морские и те, к чему они предназначены, цели. Они актуальны как в сегодняшних условиях, так на перспективу ближайших 5-10 лет с должность эффективностью, с заданной вероятностью и в любых условиях – воздушной, наземной и помеховой», – рассказал военный эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru