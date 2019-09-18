Новости за ночь: Ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов России

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Россия может модернизировать свое вооружение в ответ на выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Издание «Военно-промышленный курьер» публикует интервью с директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовом, который утверждает, что у страны есть технические возможности ответить на действия Вашингтона с минимальными затратами. И при возникшей опасности безопасность страны будет обеспечена.

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента», — заявил Обносов.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года.

