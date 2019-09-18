Новости за ночь: Ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов России
Главные события ночи по версии НСН.
В России рассказали о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Россия может модернизировать свое вооружение в ответ на выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Издание «Военно-промышленный курьер» публикует интервью с директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовом, который утверждает, что у страны есть технические возможности ответить на действия Вашингтона с минимальными затратами. И при возникшей опасности безопасность страны будет обеспечена.
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента», — заявил Обносов.
Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года.
Представитель РПЦ прокомментировал письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией. Так прокомментировал письмо, подписанное 40 священнослужителями Москвы, Волгограда, Санк-Петербурга зампредседателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Клирики РПЦ, напомним, заявили о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков. В письме также отмечается, что в большей степени приговоры «похожи на запугивание граждан России», чем на справедливое решение в отношении подсудимых.
В частности, как указал в интервью РБК иеромонах Димитрий (Першин), эксперт комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, речь в данном случае нужно вести не о политике, а о милосердии, сострадании, справедливости, о базовых ценностях, без которых невозможен диалог и вообще никакое будущее.
По словам Кипишидзе, «церковь имеет право печалования (право ходатайствовать за осужденных) и активно им пользуется, в том числе непублично», — заявил Кипшидзе. Он добавил, что в России и других странах, где живут подписавшие письмо священники, есть несправедливо осужденные.
США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана
Косвенные доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии обнаружила разведслужба США. Как пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в американских спецслужбах, за пару часов до атаки была зафиксирована необычная активность на военных базах на юго-западе Ирана, которая соответствует действиям при подготовке к ударам.
По данным американской разведки, беспилотники облетели Персидский залив с севера через воздушное пространство Ирака. Сейчас специалисты изучают спутниковые изображения с места атаки, сохранившиеся части дронов и сообщения, отправленные военными до и после нападения. Они помогут выяснить, была ли атака санкционирована официальными иранскими властями. Но The Washington Post отмечает, что пока это только теория, ее точных доказательств нет.
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Владимир Жириновский призвал объединиться Россию, Украину и Белоруссию, чтобы расцвести и стать единым государством. Как пояснил лидер ЛДПР в своем телеграм-канале, нужно «дать свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами... Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это», — написал политик.
Но Жириновский сделал одно немаловажное уточнение, после объединения в единое государство его гражданам не нужно ограничивать свободу, все могут говорить на своих языках при сохранении одного общего.
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