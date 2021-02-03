Новейший танк «Спрут» проверят в условиях низких температур

Сейчас танк планируется проверить в условиях низких температур в Западной Сибири.

По словам Оздоева, также необходимо будет подтвердить возможности по авиадесантированию «Спрута» из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

Ранее СМИ сообщили, что на вооружение Воздушно-десантных войск «Спрут» поступит в 2023 году.

Эксперты из китайского издания Sohu недавно обратили внимание на то, что российский ОПК способен создавать не только отличные танки, но и противотанковые комплексы, передает РИА ФАН.

