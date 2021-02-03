Новейший танк «Спрут» проверят в условиях низких температур

Новейший российский аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1» в ближайшее время пройдет госиспытания в Западной Сибири. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Он напомнил, что в прошлом году «Спрут» был испытан в Черном море, подтвердив способность преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех балов. Боевую машину протестировали в средней полосе России и субтропиках при температура воздуха +40 градусов, передает РИА Новости.

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Сейчас танк планируется проверить в условиях низких температур в Западной Сибири.

По словам Оздоева, также необходимо будет подтвердить возможности по авиадесантированию «Спрута» из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

Ранее СМИ сообщили, что на вооружение Воздушно-десантных войск «Спрут» поступит в 2023 году.

Эксперты из китайского издания Sohu недавно обратили внимание на то, что российский ОПК способен создавать не только отличные танки, но и противотанковые комплексы, передает РИА ФАН.

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ФОТО: rostec.ru
ТЕГИ:ТанкиВооруженные Силы РФ
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