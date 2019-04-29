Норвегия заподозрила Россию в подготовке боевых китов

Как пишет «Свободная пресса», животное было дружелюбным и ручным. Когда один из рыбаков решил снять с белухи ремень, млекопитающее совсем не испугалось. Это указывает на то, что белуха привыкла к тому, что рядом с ней находятся люди.

О необычной находке сообщили местные рыбаки. К делу подключилось Управление рыболовства страны, добавляет Утро.ру.

В свою очередь в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН заявили, что российские военные действительно работают с китами-белухами, млекопитающие, в частности, использовались во время Сочинской олимпиады. Однако, как заявил Телеканалу «360» военный историк Юрий Кнутов, белуха, появившаяся у побережья Норвегии, могла сбежать от контрабандистов, но точно не от российских военных.

Ранее НСН писала, что на службу в российскую армию призвали овчарку.



